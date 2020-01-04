В Хабаровске задержали мужчину, сообщившего о "заминированной" площади города

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Сотрудники полиции и регионального управления ФСБ задержали подозреваемого в ложном сообщении о заложенном взрывном устройстве на главной площади Хабаровска в новогоднюю ночь, сообщается в субботу на сайте УМВД по региону.

Уточняется, что 39-летнего, ранее не судимого подозреваемого задержали в одном из хостелов города.

По данным полиции, он дал признательные показания, объяснив свой поступок хулиганскими побуждениями.

Возбуждено уголовное дело по статье 207 УК РФ (заведомо ложное сообщение об акте терроризма), подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Как сообщалось, в новогоднюю ночь поступила информация о минировании площади имени Ленина в Хабаровске, где проходили праздничные гуляния. Сигнал на пульт диспетчеров поступил спустя 10 минут после боя курантов. Порядка 130 сотрудников оперативных службы за 40 минут проверили ледовый городок и окрестную территорию. Информация о взрывном устройстве не подтвердилась.