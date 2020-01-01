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В Хабаровске в новогоднюю ночь "заминировали" главную площадь города

Москва. 1 января. INTERFAX.RU - В Хабаровске в новогоднюю ночь неизвестный сообщил о минировании главной площади города, где обустроили ледовый городок и проводили гуляния. Сообщение оказалось ложным, рассказали в пресс-службе краевого правительства.

Информацию об угрозе взрыва диспетчеры получили в 0:10 1 января, все оперативные службы были подняты по тревоге.

"К площади стянули 129 сотрудников различных подразделений и 8 единиц техники. За 40 минут оперативники полностью проверили ледовый городок и окрестную территорию", - отчитались чиновники.

Бомбу не нашли.

В целом новогодняя ночь в Хабаровском крае прошла без серьезных происшествий, все объекты ТЭК, ЖКХ и социальной сферы работали в штатном режиме. Даже восточных и северных районах края, где бушевал циклон, отключений электричества или тепла не зарегистрировано. За сутки в регионе произошло 19 пожаров. В одном случае в Хабаровске в административном здании сгорела крыша, в другом - в частном доме погибли два человека.

Хабаровск Хабаровский край

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