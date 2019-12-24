Поиск

Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с маленькой зарплатой, а также высказалась за ослабление налогового бремени малого и среднего бизнеса.

"Какая отсечка должна быть (какую зарплату считать маленькой - ИФ), нужно советоваться. Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять: те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц", - заявила Матвиенко на пресс-конференции во вторник.

При этом председатель Совета Федерации высказалась за то, чтобы проанализировать, как компенсировать выпадающие доходы бюджетов всех уровней, особенно региональных.

Касаясь темы малого и среднего бизнеса, Матвиенко подчеркнула, что всегда была сторонницей ослабления налогового бремени в этой сфере. "Мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит", - заявила Матвиенко, высказав мнение, что "пришло время более тщательно разобраться, почему не происходит существенного роста предприятий малого и среднего бизнеса".

Матвиенко считает, что должна быть материальная мотивация в виде снижения налогов для малого и среднего бизнеса. "Скажем, микропредприятия. Может быть, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов", - предположила спикер Совета Федерации.

Валентина Матвиенко Совет Федерации НДФЛ

Новости

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

Организаторов полицейских учений с участием школьников уволили из МВД

BrandMonitor оценил контрафактный оборот "островков" в ТЦ в 25 млрд руб. в год

После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

После обысков в ФТС был задержан глава управления таможенного дознания

Заксобрание Свердловской области отказалось возвращать выборы мэра Екатеринбурга

Разбившийся Су-57 был первым серийным образцом

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

Источники рассказали о нескольких версиях крушения истребителя под Хабаровском

"Роскосмос" сообщил о столкновении спутника "Метеор-М" с микрометеоритом

Летчик разбившегося Су-57 выжил

Что случилось этой ночью: вторник, 24 декабря

В Хабаровском крае разбился истребитель

В Хабаровском крае разбился истребитель
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');