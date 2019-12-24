Матвиенко предложила отменить НДФЛ для россиян с маленькой зарплатой

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о необходимости отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для россиян с маленькой зарплатой, а также высказалась за ослабление налогового бремени малого и среднего бизнеса.

"Какая отсечка должна быть (какую зарплату считать маленькой - ИФ), нужно советоваться. Вчера мы приняли закон, который повысил минимальный размер оплаты труда (МРОТ) до 12 130 рублей. Может быть, такой критерий взять: те, кто получает на уровне МРОТ, не должен платить еще с этой небольшой зарплаты налог на доходы физических лиц", - заявила Матвиенко на пресс-конференции во вторник.

При этом председатель Совета Федерации высказалась за то, чтобы проанализировать, как компенсировать выпадающие доходы бюджетов всех уровней, особенно региональных.

Касаясь темы малого и среднего бизнеса, Матвиенко подчеркнула, что всегда была сторонницей ослабления налогового бремени в этой сфере. "Мы как мантру из года в год повторяем, что нужно увеличивать количество малых и средних предприятий, но существенного роста не происходит", - заявила Матвиенко, высказав мнение, что "пришло время более тщательно разобраться, почему не происходит существенного роста предприятий малого и среднего бизнеса".

Матвиенко считает, что должна быть материальная мотивация в виде снижения налогов для малого и среднего бизнеса. "Скажем, микропредприятия. Может быть, проще отменить вообще налоги для этого вида бизнеса, и, наверное, они окупятся экономией на дорогом администрировании сбора этих налогов", - предположила спикер Совета Федерации.