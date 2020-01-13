Фонд кино подал иск к Kinodanz о возврате 45 млн рублей, выделенных на фильм "Эбигейл"

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Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Фонд кино обратился в Арбитражный суд Москвы с иском на 45 млн рублей против кинокомпании KD Studios, которая не вернула деньги, выделенные ей на съемки фильма "Эбигейл", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Фонда кино.

"Фондом кино предъявлены исковые требования к ООО "КЕЙ ДИ СТУДИОС" (ранее - "Kinodanz" - ИФ) в связи с частичным неисполнением последним принятых на себя обязательств по возврату средств, предоставленных на производство национального фильма "Эбигейл" на условиях стопроцентной возвратности", - сообщил представитель пресс-службы.

Согласно данным картотеки Арбитражного суда, Фонд кино просит взыскать с компании задолженности по договору в размере 45 млн рублей и неустойку в размере 292 тысяч рублей.

Картина "Эбигейл" режиссера Александра Богуславского вышла на экраны в августе 2019 года. Фильм провалился в прокате, согласно данным Единой федеральной автоматизированной информационной системы сведений о показах фильмов в кинозалах, его сборы составили менее 105 млн рублей при бюджете почти 155 млн.