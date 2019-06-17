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BadComedian и кинокомпания Kinodanz пошли на мировую

BadComedian и кинокомпания Kinodanz пошли на мировую
Фото: shutterstock/vostock-photo

Москва. 17 июня. INTERFAX.RU - Блогер Евгений Баженов (BadComedian) и кинокомпания Kinodanz заключили мировое соглашение по иску на 1 млн рублей. Об этом сообщил "Интерфаксу" адвокат видеоблогера Сергей Панченко.

"Стороны в соглашении заявляют, что данная ситуация урегулирована и никаких претензий нет. Ожидается, что 24 июня данное соглашение будет принято судом", - сказал Панченко.

Он уточнил, что условия соглашения составляют коммерческую тайну.

Ранее блогер сообщал, что готов обсуждать мировое соглашение с кинокомпанией Kinodanz по ее иску, но никаких предложений от нее пока не получал.

Кинокомпания Kinodanz подала иск в суд после выхода обзора фильма "За гранью реальности", в котором использованы кадры из картины, рассказал BadComedian в своем ролике 3 июня. Компания в исковом заявлении требует от Баженова удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в 1 млн рублей.

Сделанные Баженовым обзоры фильмов набирают по несколько миллионов просмотров на YouTube. Блогер ранее уже критиковал снятый компанией Kinodanz фильм "Танцы насмерть". В обоих случаях он утверждал, что министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате.

В свою очередь, директор департамента кинематографии Минкультуры РФ Ольга Любимова сообщала "Интерфаксу", что министерство не вмешивается в спор между кинокомпанией Kinodanz и блогером. "Мы оказываем поддержку в производстве, в продвижении фильмов на российском и зарубежном рынке, но мы не оказываем поддержку в суде", - сказала Любимова.

Евгений Баженов BadComedian Kinodanz

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