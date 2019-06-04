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Блогер BadComedian рассказал о миллионном иске от кинокомпании

В иске требуется удалить видеообзор из-за нарушения авторских прав, однако сам блогер не исключает закрытия канала

Москва. 4 июня. INTERFAX.RU - Блогер Евгений Баженов рассказал, что кинокомпания Kinodanz подала против него иск в суд из-за обзора на фильм "За гранью реальности". В иске требуется удалить видеоматериал из-за нарушения авторских прав и выплатить компенсацию в один миллион рублей.

По его словам, в российском законодательстве недостаточно ясно прописаны нормы цитирования объектов авторского права с целью критики. Поэтому, по результатам экспертизы, он нарушил права Kinodanz.

Баженов ранее уже критиковал фильм "Танцы насмерть", снятый компанией Kinodanz. В обоих случаях он указывает на то, что Министерство культуры выделяет государственные деньги на фильмы, которые впоследствии оказываются убыточными в прокате. Кроме того, Баженов видит связь между выделением государственных денег и появлением комплиментарных материалов на федеральных телеканалах и большим количеством положительных отзывов в интернет-сервисах в день премьеры.

Блогер допустил, что из-за иска ему придется закрыть свой канал и это может сказаться на других авторах кинообзоров в России.

Баженов регулярно осуждает в своих видео политику выделения государственных средств на кино, по его мнению, низкого качества. В 2017 году он раскритиковал фильм "Взломать блогеров", спродюсированный Тимуром Бекмамбетовым и профинансированный Министерством культуры. Тогда представитель министерства впервые публично отреагировал на его критику. Каждый обзор Баженова набирает несколько миллионов просмотров на YouTube.

BadComedian кино Евгений Баженов Kinodanz

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