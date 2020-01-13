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Боец MMA, осужденный по делу об избиении росгвардейцев, вышел на свободу

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Осужденные по делу о применении насилия к представителю власти во время мартовских протестов 2019 года в Ингушетии против изменения регионального закона "О референдуме" боец ММА Муса Плиев и активист Элисхан Ажигов вышли на свободу, сообщил "Интерфаксу" их адвокат Аслан Арчаков.

По делу о применении к представителю власти насилия, не опасного для жизни или здоровья (ч. 1 ст. 318 УК РФ) Ажигов был приговорен к 17 месяцам лишения свободы в колонии-поселении, а Плиев получил полтора года колонии-поселения.

При вынесении приговоров в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины и раскаяние подсудимых. С учетом срока содержания под стражей Ажигов должен был освободиться еще 30 декабря 2019 года, а Плиев - 9 января этого года. "В СИЗО вовремя не поступили документы, в частности, приговор суда, и их освобождение затянулось", - пояснил Арчаков.

Дело Плиева

Ранее адвокат сообщал агентству, что Железноводский городской суд Ставропольского края 24 декабря вынес обвинительный приговор бойцу ММА и бывшему депутату сельского совета Мусе Плиеву по делу об избиении полицейских во время мартовских протестов.

Мастеру спорта по смешанным единоборствам, бывшему директору детско-юношеской спортшколы и депутату сельского совета от партии "Единая Россия" вменялась ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Дело Плиева рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что он раскаялся и признался в том, что во время акции протеста 27 марта бросил кусок облицовочного камня в росгвардейца. Он находился под арестом с 8 апреля.

Тот же суд вынес приговор по этому же делу жителю республики Элисхану Ажигову. Он признался, что брошенные им во время акции протеста камни трижды попали в росгвардейца,

Ранее из-под стражи из СИЗО в Нальчике освобождены фитнес-тренер Рамазан Гагиев и активист Зелимхан Томов.

Митинг в Магасе

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики " О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и неопасного насилия в отношении представителей власти (ч.ч.1, 2 ст.318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (ч.3 ст.33 - ч.2 ст.318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (ч.3 ст.212 УК РФ).

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с правоохранителями.

Муса Плиев Элисхан Ажигов Ингушетия Магас Аслан Арчаков

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