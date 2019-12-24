Директор спортшколы осужден за насилие к полицейским при протестах в Ингушетии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Железноводский городской суд Ставропольского края во вторник вынес обвинительный приговор бойцу ММА и бывшему депутату сельского совета Мусе Плиеву по делу об избиении полицейских во время мартовских протестов в Магасе против изменения регионального закона "О референдуме ", сообщил агентству "Интерфакс" его адвокат Аслан Арчаков.

"Плиева суд приговорил к 18 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - сказал Арчаков.

По его словам, мастеру спорта по смешанным единоборствам, бывшему директору детско-юношеской спортшколы и депутату сельского совета от партии "Единая Россия" вменялась часть 1 статьи 318 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти).

Дело ранее несудимого Плиева рассматривалось в особом порядке в связи с тем, что он раскаялся и признался в том, что во время акции протеста 27 марта бросил кусок облицовочного камня в росгвардейца.

Он находился под арестом с 8 апреля. С учетом срока содержания под стражей в СИЗО мужчина может выйти на свободу уже 9 января 2020 года.

Ранее тот же суд вынес обвинительные приговоры трем жителям Ингушетии по этому же делу: фитнес-тренеру Рамазану Гагиевау, бывшему сотруднику МЧС Сейт-Магомеду Нальгиева, а также Зелимхану Томову.

Гагиев получил четыре месяца колонии-поселения за удар ногой бойца Росгвардии, второй фигурант - 16 месяцев колонии-поселения за то, что " в составе толпы вместе с ограждением упал и навалился на правоохранителя", Томов - один год и пять месяцев колонии-поселения за то, что бросил камень в нацгвардейца.

При вынесении приговоров в качестве смягчающих обстоятельств учитывалось признание вины и раскаяние подсудимых.

Митинги против пограничного договора

По данным правозащитников, после митинга в Магасе 26-27 марта против изменения закона республики " О референдуме" порядка 30 человек привлечено к уголовной ответственности, большинство из них находится под арестом.

В зависимости от роли каждого им предъявлено обвинение в применении опасного и не опасного насилия в отношении представителей власти (части 1, 2 статьи 318), предполагаемым организаторам - в организации насилия (часть 3 статьи 33 - часть 2 статьи 318). Кроме того, по информации адвокатов, двум фигурантам вменяются призывы к массовым беспорядкам (часть 3 статьи 212 УК РФ).

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с правоохранителями.