Блогера осудили за избиение полицейского на митинге в Магасе и освободили в зале суда

Москва. 21 сентября. INTERFAX.RU - Железноводский городской суд Ставропольского края вынес приговор блогеру из Ингушетии Исропилу Нальгиеву, задержанному в начале февраля по делу о применении насилия к представителям власти во время протестов в конце марта минувшего года в Магасе, сообщил "Интерфаксу" его адвокат Хусейн Гулиев.

"Нальгиева признали виновным в применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ) во время митинга в Магасе 27 марта. Его приговорили к 11 месяцам лишения свободы в колонии общего режима", - сказал Гулиев.

При этом собеседник агентства отметил, что известного блогера освободили в зале суда в связи с отбытием срока в СИЗО. Освобождение связано с вступившим в силу в 2018 году законом, засчитывающим один день содержания под стражей до вынесения приговора за полтора дня в колонии.

Прокурор запрашивал для активиста один год и три месяца лишения свободы. Нальгиев признался, что бросал стул в росгвардейца, но отрицал политический мотив своих действий.

Суд дал срок ниже запрошенного гособвинением, добавил адвокат.

Как сообщалось, активист был задержан в Ингушетии 4 февраля и перевезен в ИВС Нальчика. Сотрудники силовых ведомств на основании постановления следователя провели обыски в его доме, изъяли мобильный телефон и ноутбук. 5 февраля городской суд Нальчика избрал Нальгиеву меру пресечения в виде заключения под стражу.

Бывший руководитель Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и глава Чечни Рамзан Кадыров 26 сентября 2018 года подписали договор о закреплении административной границы между регионами, которая не была четко установлена со времен распада Чечено-Ингушской АССР в 1991 году.

На фоне ратификации соглашения парламентом Ингушетии 4 октября и подписания его главой республики в Магасе начались акции протеста, которые возобновились в конце марта 2019 года и закончились столкновениями с полицией.

Во время пресс-конференции в Магасе глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов выразил надежду, что находящиеся под стражей жители республики будут освобождены и вернутся домой к своим семьям.

При этом он отметил, что уголовное дело по факту избиения сотрудников правоохранительных органов рассматривается не в Ингушетии, а на уровне прокуратуры и главного управления СКР России по СКФО.