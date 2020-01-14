Правительство отвергло поправки о закреплении от 25% мандатов в Мосгордуме за партсписками

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Правительство даст отрицательный отзыв на законопроект сенатора Владимира Лукина, который предлагал ввести правило о том, что не менее 25% мандатов в заксобраниях Москвы и Петербурга должны распределяться по партийным спискам.

Предложенное регулирование "препятствует обеспечению в полном объеме гарантий избирательных прав граждан и сужает возможности законодателей этих субъектов Российской Федерации в выборе и установлении избирательной системы, наиболее соответствующей конкретным местным условиям, особенностям социального и политического развития регионов", говорится в проекте отзыва (есть в распоряжении "Интерфакса").

Лукин внес этот законопроект в Госдуму в ноябре 2019 года в целях совершенствования российского выборного законодательства и упорядочения политической системы.

В пояснительной записке сенатор указал, что норма, по которой Москва и Петербург "имеют право не исполнять предусмотренную обязанность по распределению не менее 25 процентов депутатских мандатов между партийными списками, была введена в избирательное законодательство без достаточных обоснований" и не коснулась Севастополя.