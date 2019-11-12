В правительстве не одобрили отмену муниципального фильтра на выборах губернаторов

Чиновники дадут отрицательный отзыв на законопроект, подготовленный депутатами от "Справедливой России"

Москва. 12 ноября. INTERFAX.RU - Правительство даст отрицательный отзыв на законопроект депутатов от "Справедливой России" отменить сбор подписей для кандидатов в губернаторы от парламентских партий. Проект отзыва есть в распоряжении "Интерфакса".

Сейчас закон обязывает кандидатов в губернаторы от партий, представленных в Госдуме, собирать подписи муниципальных депутатов и избранных глав муниципальных образований в поддержку своего выдвижения. Внесенные в Думу поправки предусматривали отмену этого требования.

Если сбор подписей отменить, то кандидат в губернаторы от партии "получит преимущество по отношению к другим кандидатам, в том числе к тем, кто будет участвовать в выборах в порядке самовыдвижения", говорится в проекте отзыва.

В правительстве также напомнили о постановлении Конституционного суда РФ от 24 декабря 2012 года о том, что устанавливаемые законодателем формы подтверждения поддержки кандидатов на должность высшего должностного лица должны учитывать "особенности конституционно-правового статуса высшего должностного лица, характер и круг решаемых им публичных задач".

В связи с этим поддержка кандидата муниципальным депутатом или избранным мэром будет означать, что эти лица признают, что кандидат будет способен исполнять обязанности губернатора и обеспечивать развитие региона, если выиграет выборы, объяснили авторы проекта.

В апреле 2019 года депутаты Госдумы от ЛДПР внесли в палату законопроект о снижении муниципального фильтра на выборах губернаторов до 5%. В декабре 2018 года сенатор и бывший омбудсмен Владимир Лукин внес поправки о снижении муниципального фильтра на выборах губернаторов до 1-3% вместо нынешних 5-10% и о снижении с 75% до 50% числа муниципальных районов и городских округов региона, в которых кандидат должен заручиться поддержкой депутатов.

В конце сентября РБК сообщил, что председатель Центризбиркома Элла Памфилова предложила отменить досрочное голосование и открепительные удостоверения, ввести персональную ответственность глав избиркомов и для выборов депутатов всех уровней снизить до 0,5% количество подписей избирателей, которые кандидат должен собрать в поддержку выдвижения. Для выборов глав регионов и заксобраний она предложила установить муниципальный фильтр в 5%.

2 октября, комментируя эту публикацию, Памфилова сказала, что кардинальная реформа избирательного законодательства возможна только при изменении политического вектора, а власть сейчас никакие кардинальные изменения в политике не инициирует.