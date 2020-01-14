По факту пожара на НПЗ "Лукойла" в Коми возбудили уголовное дело

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - В Коми по факту пожара на нефтеперерабатывающем заводе (НПЗ) ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба республиканского управления Следственного комитета РФ (СКР) во вторник.

Дело возбудили по ч.1 ст.217 УК РФ (нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека либо крупного ущерба).

По данным следствия, 9 января 2020 года на территории предприятия из-за нарушения требований промышленной безопасности в емкости узла ввода присадок загорелись нефтепродукты. В результате серьезно пострадал работник НПЗ 1974 года рождения. "Кроме того, предприятию причинен ущерб в размере около 12 млн рублей", - говорится в сообщении СКР.

По результатам осмотра места происшествия решаются вопросы, связанные с назначением комплекса судебных экспертиз. Следователи изъяли документацию, имеющую значение для дела, допрашивают сотрудников предприятия и руководство, а также проводят иные действия для расследования ЧП.

Пожар на НПЗ в Коми

Как сообщалось, по данным МЧС, пожар на объекте нефтеперерабатывающего завода ООО "ЛУКОЙЛ-Ухтанефтепереработка" начался в 16:55 по Москве 9 января, вскоре площадь возгорания на установке гидродепарафинизации дизельного топлива достигла 1000 кв. м. Пострадал один человек, он был госпитализирован. Следователи и прокуратура инициировали проверки.

По данным источника "Интерфакса", на НПЗ раздались, как минимум, два взрыва. Персонал был эвакуирован на безопасное расстояние. В свою очередь в пресс-службе администрации Ухты "Интерфаксу" сообщили, что на НПЗ прогремел один взрыв, после чего была проведена эвакуация. По информации пресс-службы "ЛУКОЙЛа" возгорание было ликвидировано в 01:14 по московскому времени.

Кроме того, как сообщала пресс-служба управления МЧС Коми, во время пожара произошла утечка из-за деформации емкостей с нефтепродуктами. Также были проведены замеры, которые не показали превышения предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ после ЧП.

Ухтинский НПЗ расположен в центральной части республики Коми. Мощность завода составляет 4,2 млн тонн. В 2019 году завод переработал около 2 млн тонн нефти.