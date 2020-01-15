Президент сообщил о разработке Россией уникального оружия нового поколения

Президент РФ Владимир Путин во время выступления с ежегодным посланием к Федеральному Собранию Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Россия разрабатывает уникальное оружие нового поколения, обороноспособность страны обеспечена на десятилетия, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы никому не угрожаем и не стремимся навязывать свою волю. При этом всех могу заверить: наши шаги по укреплению национальной безопасности были сделаны своевременно и в достаточном объеме", - сказал Путин в среду в Послании Федеральному Собранию РФ.

По словам президента, хотя обороноспособность страны сейчас основательно укреплена, "нам нельзя почивать на лаврах и расслабляться, а нужно идти вперед, внимательно наблюдая и анализируя то, что происходит в этой сфере в мире, разрабатывать боевые комплексы и системы будущих поколений". "Но сегодня мы так и делаем", - сказал Путин.

Глава государства отметил, что впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия, включая и времена СССР, Россия никого не догоняет в этой области, а идет впереди всего мира. По словам Путина, другим ведущим государствам еще только предстоит создать оружие, которое есть у РФ.

В послании Федеральному Собранию в марте 2018 года Путин сообщил, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", разработаны ядерная подлодка-беспилотник, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.

В послании Федеральному Собранию в феврале 2019 года Путин сообщил, что в России разработана морская гиперзвуковая ракета "Циркон". Президент сказал, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).