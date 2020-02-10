Трамп сообщил о наличии у США множества "супербыстрых" ракет для противостояния РФ

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Американские военные располагают ракетами, которые способны долетать до цели в разы быстрее, чем "обычные" ракеты, заявил в понедельник президент США Дональд Трамп; по его словам, такое оружие необходимо Вашингтону для противостояния Москве.

"У нас есть супербыстрые ракеты, причем их много. Мы так и называем их - супербыстрые. Они в четыре, пять, шесть и даже в семь раз быстрее, чем обычные ракеты", - сказал он в Вашингтоне, выступая перед губернаторами американских штатов. Трамп пояснил, что такие ракеты нужны США "потому что у России есть нечто подобное".

В ходе своего выступления американский лидер также заявил, что действия России и Китая фактически вынуждают Соединенные Штаты увеличивать расходы на свой ядерный арсенал.

Ранее президент РФ Владимир Путин говорил, что Россия разрабатывает оружие нового поколения. "Впервые за всю историю существования ракетно-ядерного оружия - включая и советский период, и новейшую историю - мы никого не догоняем", - сказал Путин 15 января 2020 года в послании Федеральному Собранию РФ, отметив, что другим ведущим государствам мира еще только предстоит создать оружие, которое есть у России.

В феврале 2019 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщил, что в России разработана морская гиперзвуковая ракета "Циркон". Президент сказал, что ракета "Циркон" будет способна поражать наземные и надводные цели на дальности свыше 1 тысячи километров со скоростью около 9 Махов (Мах - скорость звука).

А в марте 2018 года в послании Федеральному Собранию Путин сообщал, что в России началась активная фаза испытаний новой межконтинентальной баллистической ракеты "Сармат". Она заменит самую тяжелую в мире стратегическую ракету - "Воевода". Путин также заявил, что у России теперь есть гиперзвуковое оружие - стратегический ракетный комплекс "Авангард" и авиационный комплекс "Кинжал", разработаны ядерная подлодка-беспилотник, боевые лазеры и крылатая ракета с ядерной энергетической установкой.