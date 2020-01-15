Почти все северокорейские рабочие покинули Россию согласно резолюции СБ ООН

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Практически все северокорейские рабочие покинули Россию в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН, заявил в среду руководитель департамента международных организаций МИД РФ Петр Ильичев.

Отвечая на вопрос "Интерфакса", российский дипломат напомнил, что в соответствии с резолюцией, Россию должны были покинуть граждане КНДР, получающие доход.

"Если граждане (КНДР - ИФ) прекратили получать доход и их контракты были до декабря... Они либо все покинули, либо в скором времени (покинут - ИФ), это чисто логистически (проблематично - ИФ), рейсов не хватает, чтобы всех вывезти", - отметил Ильичев.

Он подчеркнул в этом контексте, что эти северокорейцы уже не получают доход, и Россия не нарушает резолюцию.

Ранее Ильичев говорил, что Россия в срок выполнит резолюцию СБ ООН по северокорейским рабочим, которая предписывает, что мигранты должны покинуть РФ до 22 декабря 2019 года.

В том же месяце информированный источник рассказал "Интерфаксу", что в Приморском крае усилили меры по депортации незаконно находящихся там рабочих из КНДР - тех, у кого уже истек срок рабочей визы.

В сентябре 2017 года Совбез ООН запретил странам - членам Организации выдавать разрешения на работу гражданам Северной Кореи. В декабре того же года Совбез потребовал от членов ООН начать высылку северокорейских рабочих и завершить ее до конца 2019 года. Это было сделано в рамках введения дополнительных санкций против Пхеньяна.