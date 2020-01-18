Американский генерал предупредил о постройке новых ракет в КНДР

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Заместитель председателя объединенного комитета начальников штабов США предупредил, что КНДР строит новые ракеты и делает это быстро как никто в мире, сообщил телеканал CNN в субботу.

Генерал военно-воздушных сил Джон Хайтен прокоментировал переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном по поводу северокорейской ядерной программы. В последнее время переговоры забуксовали, и лидер КНДР Ким Чен Ын намекнул, что может быть готовым провести очередные испытания ракет, долетающих до территории США.

Хайтен посоветовал действовать так же быстро, как Северная Корея, и брать пример с компании SpaceX, которая провела несколько безуспешных испытаний своих ракет, однако не оставила попытки.

США предложили КНДР возобновить переговоры впервые после неудачной октябрьской встречи Дональда Трампа и Ким Чен Ына. Стороны пытаются уладить вопрос денуклеаризации Корейского полуострова, но пока не готовы идти друг другу на уступки, а Ким Чен Ын отказался соблюдать мораторий на ядерные испытания.