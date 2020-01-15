Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин Фото: Пресс-служба президента РФ/ТАСС

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин внес кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина на должность премьер-министра на рассмотрение в Госдуму после встречи с ним, сообщили в пресс-службе Кремля.

Согласно сообщению, Путин на рабочей встрече с Мишустиным заручился его согласием.

Глава фракции "Единая Россия" в Госдуме Сергей Неверов заявил, что заседание по кандидатуре на пост премьера пройдет в 9 утра в четверг.

Ранее в среду на встрече Путина с членами правительства премьер Дмитрий Медведев сообщил, что правительство подает в отставку в соответствии со статьей 117 Конституции на фоне предложенных президентом поправок в основной закон. Он отметил, что изменится баланс исполнительной, законодательной и судебной власти.

Президент поблагодарил кабинет министров за проделанную работу и попросил исполнять обязанности до формирования правительства в новом составе. Также Путин заявил о намерении ввести должность заместителя председателя Совета безопасности РФ и предложить ее Дмитрию Медведеву.