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Путин предложил кандидатуру главы ФНС Мишустина на должность премьера

Правительство РФ перенесло запланированное на четверг заседание

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заседание правительства России, запланированное на четверг, перенесено, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в среду после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство уходит в отставку. Оно продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Вечером в среду президент внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.

Дмитрий Медведев Михаил Мишустин

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