Правительство РФ перенесло запланированное на четверг заседание

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Заседание правительства России, запланированное на четверг, перенесено, сообщили в пресс-службе кабинета министров.

Ранее в среду после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию премьер РФ Дмитрий Медведев сообщил о том, что правительство уходит в отставку. Оно продолжит исполнять обязанности до назначения нового состава кабинета министров.

Вечером в среду президент внес в Госдуму кандидатуру главы Федеральной налоговой службы Михаила Мишустина на должность премьер-министра.