Госдума 16 января рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьера

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Совет Госдумы на внеочередном заседании в среду вечером принял порядок рассмотрения на заседании в четверг кандидатуры Михаила Мишустина на пост председателя правительства РФ.

"Завтра с утра пройдут консультационные встречи фракций с кандидатом на пост председателя правительства, и завтра на заседании будет рассмотрена кандидатура, внесенная президентом", - сообщили в пресс-службе журналистам в среду.

Внеочередное заседание Совета Думы было созвано спикером Вячеславом Володиным, в нем также принял участие кандидат на пост премьера Мишустин.

Кандидатура Мишустина была предложена ранее в среду президентом РФ Владимиром Путиным.

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