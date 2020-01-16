Рубль слабо повышается к доллару и евро на старте торгов в четверг

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Доллар и евро немного снижаются на Московской бирже в четверг утром; рубль слабо повышается к бивалютной корзине в ожидании назначения правительства РФ.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 61,39-61,44 руб., по итогам первой минуты торгов курс составил 61,4 руб. (-2,25 копейка к уровню предыдущего закрытия). Евро подешевел до 68,46 руб. (-6,25 копейки). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) понизилась на 4,1 копейки к уровню закрытия среды, до 64,58 рубля.

Доллар при этом оказался на 3,78 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 8,78 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль слабо повышается к доллару и евро в ожидании назначения правительства РФ. В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе подает в отставку, и президент РФ Владимир Путин предложил на должность премьера кандидатуру главы ФНС Михаила Мишустина.

Мишустин в четверг утром приехал в Государственную думу. Накануне Мишустин участвовал в заседании Совета Думы, которое длилось более часа. В четверг, начиная с 9 утра, проходят встречи кандидата на пост главы правительства с думскими фракциями, в 14 часов на пленарном заседании состоится обсуждение вопроса о даче согласия на назначение Мишустина на должность премьер-министра.

Кроме того, рынки продолжают анализировать информацию относительно торговых взаимоотношений между США и Китаем. Как сообщалось, в минувшую среду президент США Дональд Трамп и вице-премьер Госсовета КНР Лю Хэ подписали соглашение о первой фазе урегулирования торгового спора между двумя странами.

Оно предполагает, что Пекин нарастит импорт товаров из США минимум на $200 млрд в течение двух лет. По данным СМИ, в обмен на это США не будут вводить дополнительные ограничения в отношении Китая.

Министр финансов США Стивен Мнучин ранее заявил, что первая фаза торговой сделки не предусматривает отмену всех пошлин на китайские товары, частично это может быть учтено во второй фазе.

Переговоры с Китаем по второй фазе торгового соглашения уже идут, сообщил вице-президент США Майк Пенс в интервью Fox Business Network, однако не привел деталей.

Цены на нефть эталонных марок повышаются на торгах в четверг после подписания промежуточного торгового соглашения между США и Китаем. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:01 по московскому времени повысилась на 0,58% - до $64,37 за баррель. Фьючерс на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени подорожал на 0,66% - до $58,22 за баррель.

Цены на нефть накануне снизились до минимумов за шесть недель после публикации еженедельных данных о запасах энергоносителей в США.

Управление по информации в области энергетики (EIA) Минэнерго США сообщило о том, что резервы нефти сократились на 2,5 млн баррелей за неделю, завершившуюся 10 января. Эксперты, опрошенные S&P Global Platts, в среднем прогнозировали рост на 500 тыс. баррелей. В то же время EIA сообщило, что запасы бензина на минувшей неделе увеличились на 6,7 млн баррелей, дистиллятов - на 8,2 млн баррелей. Аналитики прогнозировали рост первого показателя на 3,3 млн баррелей, второго - на 1,3 млн баррелей.