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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 19:54

Володин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждением

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - На внеочередном заседании Совета Думы в среду с участием кандидата в премьеры РФ Михаила Мишустина депутаты не затрагивали тему состава нового правительства, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

"Нет", - сказал Володин, отвечая на вопрос, обсуждался ли состав кабмина на Совете Думы.

"Что касается состава кабинета - это прерогатива председателя правительства, если он захочет обсуждать этот вопрос с парламентом, мы конечно будем обсуждать", - добавил спикер Думы.

Он допустил, что "возможно, эта тема будет звучать на встречах с фракциями, возможно, этот вопрос, который будет затем обсуждаться в ходе консультаций".

"Но, исходя из действующего закона о правительстве, Конституции, мы в рамках своих полномочий завтра рассмотрим вопрос о даче согласия на назначение председателя правительства. Дума дает согласие на это", - пояснил Володин.

На заседании Госдумы 16 января кандидатуру на пост премьер-министра РФ Мишустина представит полпред президента в нижнем палате парламента Гарри Минх, отметил Володин.

Он отметил, что в ходе заседания Совета Думы в среду было решено, что с 9:00 четверга Мишустин проведет встречи с представителями думских фракций, а в 14:00 вопрос о даче согласия на назначение Мишустина на пост премьер-министра будет вынесен на пленарное заседание.

"Завтра будет возможность у всех депутатов до пленарного заседания задать вопросы, пообщаться с кандидатом на пост председателя правительства, после чего уже в ходе пленарного заседания в соответствии с процедурой, которая была утверждена сейчас, мы приступим к обсуждению кандидатуры", - пояснил Володин.

Он добавил, что "голосование у нас будет по кандидатуре после выступления кандидата, вопросов, которые прозвучат, затем выступления политических фракций".

"Хочу лишь сказать, что кандидатуру Мишустина в Думе знают, это человек, который себя зарекомендовал, создал, фактически, если хотите такое определение, "с нуля" высокотехнологичную федеральную службу с использованием современных технологий, цифровой экономики - есть, что обсудить как итог его работы на этой должности", - отметил председатель Госдумы.

Кроме того, по словам Володина, "Мишустина отличают такие качества, как открытость, динамичность, знание регионов".

"Что касается меня, я знаю его с 1999 года. Со своей стороны хочу подчеркнуть, что этот человек профессионал, причём в области как финансов, так и налогового законодательства, но и человек, который хорошо знает региональную специфику, это важный фактор для такой должности", - сказал спикер Думы.

При этом, "крайне важно, чтобы всё то хорошее, что достигнуто прежним составом правительства, а сделано немало, мы это отмечаем, было продолжено и, самое главное, задачи, поставленные президентом, были эффективно решены", сказал Володин.

По его словам, "это касается и задач, озвученных в сегодняшнем послании, указов президента, принятых ранее".

"Решение этих вопросов - повышение конкурентоспособности нашей страны, улучшение жизни наших граждан, борьба с бедностью, - мы на это нацелены и считаем, что новый кандидат вполне способен решить эти задачи", - сказал Володин.

Кандидатура Мишустина была предложена ранее в среду президентом РФ Владимиром Путиным.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Вячеслав Володин Михаил Мишустин

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