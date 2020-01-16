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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 09:48

Кандидат в премьеры Мишустин встретился с Володиным перед общением с фракциями Госдумы

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на должность главы правительства Михаил Мишустин в четверг утром приехал в Государственную думу.

В РоссииВолодин рассказал о встрече с Мишустиным перед его утверждениемЧитать подробнее

"Сейчас он (Мишустин - ИФ) встречается перед общением с фракциями с председателем ГД Вячеславом Володиным", - написала в телеграм-канале советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова.

Накануне Мишустин участвовал в заседании Совета Думы, которое продлилось более часа.

По окончании спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил журналистам, что Совет утвердил порядок работы на 16 января: начиная с 9 утра состоятся встречи кандидата на пост главы правительства с думскими фракциями, в 14 часов на пленарном заседании состоится обсуждение вопроса о даче согласия на назначение Мишустина на должность премьер-министра.

В среду премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе подает в отставку, и президент РФ Владимир Путин предложил на должность премьера кандидатуру главы ФНС России Михаила Мишустина.

Михаил Мишустин Госдума Вячеслав Володин

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