Фракция "Единой России" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" на заседании в четверг единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщил "Интерфаксу" лидер фракции Сергей Неверов.

"Позиция фракции "Единая Россия" - единогласно консолидированно поддержать кандидатуру, внесенную нашим президентом", - сказал Неверов журналистам в четверг после встречи фракции с Мишустиным.

Ранее о поддержке, высказанной единороссами Мишустину, сообщил "Интерфаксу" источник.

Кандидат на пост премьера Мишустин после консультаций с фракцией "Единой России" проводит встречу с ЛДПР, затем его ждут в КПРФ и "Справедливой России".

Обсуждение внесенной президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пост премьера РФ на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14:00

15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе подает в отставку, и президент РФ предложил на должность премьера кандидатуру главы ФНС России Мишустина.