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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 10:38

Фракция "Единой России" единогласно поддержала кандидатуру Мишустина на пост премьера

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Фракция "Единая Россия" на заседании в четверг единогласно проголосовала за кандидатуру Михаила Мишустина на пост главы правительства РФ, сообщил "Интерфаксу" лидер фракции Сергей Неверов.

"Позиция фракции "Единая Россия" - единогласно консолидированно поддержать кандидатуру, внесенную нашим президентом", - сказал Неверов журналистам в четверг после встречи фракции с Мишустиным.

Ранее о поддержке, высказанной единороссами Мишустину, сообщил "Интерфаксу" источник.

Кандидат на пост премьера Мишустин после консультаций с фракцией "Единой России" проводит встречу с ЛДПР, затем его ждут в КПРФ и "Справедливой России".

Обсуждение внесенной президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пост премьера РФ на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14:00

15 января премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил, что правительство в полном составе подает в отставку, и президент РФ предложил на должность премьера кандидатуру главы ФНС России Мишустина.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
Михаил Мишустин Госдума Единая Россия

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