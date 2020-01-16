В ЛДПР еще не приняли окончательное решение по кандидатуре премьера

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Лидер фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил, что фракция продолжит обсуждать до пленарного заседания Госдумы кандидатуру Михаила Мишустина на пост премьера.

"Мы не еще не приняли решение, мы продолжаем обсуждать, ждите", - сказал Жириновский журналистам в четверг после встречи с кандидатом в премьер-министры.

Он сказал, что объявит о своём решении примерно в 11:40. Со своей стороны, источник во фракции сообщил "Интерфаксу", что они продолжают заседание без участия Мишустина, который ушёл на встречу с фракцией КПРФ.

Обсуждение внесенной президентом Владимиром Путиным кандидатуры на пост премьера РФ на пленарном заседании Госдумы запланировано на 14:00.

Кандидатура главы Федеральной налоговой службы РФ Мишустина была предложена Путиным после того, как в среду днем после оглашения главой государства послания Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил, что правительство уходит в отставку.