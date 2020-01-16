Клишас анонсировал первое заседание рабочей группы по поправкам в Конституцию

Она соберется в Ново-Огареве уже в четверг

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первое заседание рабочей группы по обсуждению предложенных президентом поправок в Конституцию пройдет у Владимира Путина уже 16 января, объявил сопредседатель группы сенатор Андрей Клишас. Ранее он говорил, что первое рабочее заседание состоится в пятницу.

По словам сенатора, заседание пройдет в Ново-Огареве.

Путин в послании Федеральному собранию 15 января предложил вынести на обсуждение ряд поправок в Конституцию, касающихся в основном перераспределения властных полномочий между различными органами. Он назвал эти поправки "вполне обоснованными и важными для дальнейшего развития России как правового социального государства, в котором высшей ценностью являются свободы и права граждан, достоинство человека, его благополучие".

Для подготовки этих предложений он в тот же день создал рабочую группу, в которую вошли 75 человек, в том числе артисты, спортсмены и музыканты. Предполагается, что сопредседателями группы будут председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас, председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и директор федерального государственного научно-исследовательского учреждения "Институт законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ" Талия Хабриева.

В группу также включены депутат Госдумы Ольга Баталина, бывший губернатор Подмосковья и руководитель ветеранской организации Борис Громов, хирург Лео Бокерия, гимнастка Елена Исинбаева, актер и режиссер Александр Калягин, бизнесмен Наталья Касперская, музыкант Денис Мацуев, благотворитель Елена Альшанская и другие.

Парламентский источник "Интерфакса" предположил, что закон об изменении Конституции будет принят до конца весны.