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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 00:00

Группа по подготовке поправок в Конституцию приступит к работе 17 января

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Первое рабочее заседание созданной президентом группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию РФ пройдет 17 января, сообщил "Интерфаксу" ее сопредседатель, сенатор Андрей Клишас.

"Рабочее заседание пройдет в пятницу", - сказал Клишас, уточнив, что "установочное заседание" запланировано на четверг, 16 января.

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В среду вечером президент России Владимир Путин подписал распоряжение "О рабочей группе по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Российской Федерации". Своим распоряжением Путин поручил образовать рабочую группу, которая займется подготовкой предложений о внесении поправок в российскую Конституцию, а также утвердил ее состав.

В рабочую группу вошли видные общественные деятели, законодатели, ученые, музыканты, артисты, спортсмены - всего более 70 человек. Клишас был назначен одним из сопредседателей группы.

Ранее в среду Путин в своем послании Федеральному Собранию предложил внести ряд поправок в Конституцию. Среди прочего, он предложил дать Госдуме право не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру на пост премьер-министра, вице-премьеров и министров, причем президент не сможет их отклонить. Сейчас Госдума только согласует кандидатуру премьера, а назначает его президент. Своих заместителей и министров назначает глава правительства.

По пакету поправок в Конституцию Путин предложил провести "всенародное голосование".

Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
Россия Конституция Андрей Клишас

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