Муж раненной при стрельбе в Новокузнецке женщины хотел задавить стрелка трактором

Фото: Следственный комитет РФ/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU -Жительница Новокузнецка, пострадавшая во время стрельбы в мировом суде, является супругой мужчины, трактором разрушившего гараж стрелка, сообщил агентству "Интерфакс" информированный источник в четверг.

"В 2018 году муж пострадавшей сначала попытался на тракторе задавить Артема Пакалова - мужчину, устроившего сегодня стрельбу, а затем разломал ему постройки на даче, в том числе гараж. С тех пор они судились, сегодня было заседание по делу о порче имущества стрелявшего", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что после того, как Пакалов выстрелил в женщину и пристава, он направился в сторону кабинетов судей, при этом стрелок якобы начал перезаряжать ружье, но был задержан.

По данным местных СМИ, в 2018 году в селе Куртуково у Пакалова произошел конфликт с соседом и его родственниками. Он заявил журналистам, что сначала его на легковом автомобиле сбил сын соседа, затем к его дому на тракторе приехал отец. Сначала он попытался сбить техникой Пакалова, но тот успел отбежать в сторону, после чего мужчина начал трактором разрушать постройки на участке.

Пакалов в подтверждение своих слов предоставлял видео, снятое очевидцем, на котором запечатлен момент попытки наезда на него, а также разрушения гаража.

В четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована и прооперирована. Стрелка задержали на месте преступления сотрудники ФССП и Росгвардии.

Местные органы СКР возбудили уголовное дело по статье о покушении на убийство двух лиц (п.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ).