Пострадавшую при стрельбе в суде Новокузнецка перевели из реанимации в общее отделение

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Женщину, раненую при стрельбе в мировом суде Новокузнецка, перевели из реанимации в общее отделение, сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе областной медицины катастроф в пятницу.

"Женщину перевели из реанимации в общее отделение. Состояние женщины стабильное", - сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, в четверг утром мужчина начал стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе Новокузнецка. В результате погиб судебный пристав, еще одна пострадавшая в тяжелом состоянии госпитализирована и прооперирована. Стрелка задержали на месте преступления сотрудники ФССП и Росгвардии.

Местные органы СКР возбудили уголовное дело по п.3 ст.30, п. "а" ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство двух лиц).