Пострадавшую при стрельбе в суде Новокузнецка прооперировали
Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке врачи прооперировали женщину, которую ранило при стрельбе в мировом суде, и дают благоприятный прогноз. Об этом сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кемеровской области.
Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями ног и лица.
В четверг утром потерпевший по уголовному делу открыл стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе. Он застрелил насмерть судебного пристава, который пытался помешать ему пройти в здание, и ранил женщину-свидетеля.
Подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийстве двух человек.