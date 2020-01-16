Пострадавшую при стрельбе в суде Новокузнецка прооперировали

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - В Новокузнецке врачи прооперировали женщину, которую ранило при стрельбе в мировом суде, и дают благоприятный прогноз. Об этом сообщили в пресс-службе центра медицины катастроф Кемеровской области.

Женщину госпитализировали в тяжелом состоянии с ранениями ног и лица.

В четверг утром потерпевший по уголовному делу открыл стрельбу из ружья в помещении мирового суда в Центральном районе. Он застрелил насмерть судебного пристава, который пытался помешать ему пройти в здание, и ранил женщину-свидетеля.

Подозреваемого задержали приставы и сотрудники Росгвардии. В его отношении возбуждено уголовное дело о покушении на убийстве двух человек.