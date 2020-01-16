Один человек погиб при стрельбе в суде в Новокузнецке

Вторая пострадавшая - юрист - в тяжелом состоянии

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Судебный пристав, раненный при стрельбе в мировом суде Новокузнецка, скончался в машине скорой помощи, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе областной медицины катастроф.

"Судебный пристав скончался в машине скорой помощи, вторая пострадавшая госпитализируется ", - сказал собеседник агентства.

Он уточнил, что погибший был ранен в живот, после чего у него начался травматический шок.

Вторая пострадавшая - юрист. У нее ранения ног и лица, женщина находится в тяжелом состоянии.

В четверг утром мужчина открыл стрельбу из ружья в здании мирового суда в центре Новокузнецка. Ранения получили два человека. Стрелок задержан. Мотивы его поступка на данный момент неизвестны.

На место происшествия выехали следователи.