Фигуранта дела об угрозах московскому судье приговорили к штрафу в 160 тыс. руб.

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвыв четверг назначил Алексею Вересову, фигуранту дела об угрозах московскому судье, наказание в виде 160 тысяч рублей штрафа, передает корреспондент "Интерфакса" из зала суда .

"Признать Вересова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 296 УК РФ (угрозы судье), и назначить ему наказание в виде штрафа в 160 тыс. рублей", - огласила решение судья Олеся Менделеева.

Вересов полностью признал вину и раскаялся в ходе суда, который проходил в особом режиме. "Я раскаиваюсь и признаю свою ошибку. Комментарии я удалил, приношу извинения Алексею Вячеславовичу (Криворучко, судье Тверского суда Москвы - ИФ) за грубые высказывания в его адрес, обещаю впредь не повторять такие проступки", - сказал он.

Согласно материалам дела, односельчане и соседи Вересова охарактеризовали его положительно: "В свободное время он часто сидел за компьютером, общаясь с другими пользователями в интернете, в состоянии алкогольного опьянения замечен не был, появлялся на улице в опрятном виде", - отмечалось в характеристике его личности.

Как полагает следствие, 16 сентября 2019 года "Вересов с использованием своего персонального компьютера общался с пользователями одной из социальных сетей в сети интернет. Обсуждая один из судебных приговоров, он разместил материал, содержащий угрозу убийством в адрес судьи за исполнение им служебных обязанностей".

Как сообщалось, уголовное дело было возбуждено по факту опубликования в интернете публичных призывов к осуществлению экстремистской деятельности, а также, как сообщили в Следственном комитете, угроз убийством и причинением вреда здоровью (ч. 2 ст. 280 и ч. 1 ст. 296 УК РФ) в адрес московского судьи.

Фигуранты дела

По делу были арестованы два фигуранта - Вересов и Евгений Ерзунов. Третий фигурант - Сергей Половец - после признания вины и дачи в СК изобличающих Ерзунова показаний был отпущен под подписку о невыезде. Благодаря помощи Половца Ерзунов был задержан перед вылетом за границу из аэропорта "Внуково".

Защита Вересова уточнила "Интерфаксу", что объектом угроз был судья Тверского суда Алексей Криворучко. По словам адвокатов, угрозы были связаны с вынесенным судьей приговором Павлу Устинову за участие в летней несанкционированной акции.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат Максим Пашков, его подзащитного отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Защитник уточнил, что следователь также снял с Вересова обвинение по статье 280 УК РФ (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности).

Кроме того, 12 декабря Басманный суд Москвы по ходатайству следствия отправил на экспертизу в психиатрический стационар Михаила Квасова - четвертого фигуранта дела. Как установило следствие, Квасов в 2007 году проходил обследование в Воронежском психоневрологическом диспансере, где у него было диагностировано смешанное тревожно-депрессивное расстройство.

10 декабря Квасову было предъявлено обвинение по части 1 статьи 296 УК РФ (угроза убийством, причинением вреда здоровью в отношении судьи).

24 декабря Мещанский суд Москвы приговорил Ерзунова к штрафу в размере 110 тыс. рублей.