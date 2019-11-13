Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Это судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко

Алексей Вересов во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Басманном суде Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об угрозах убийством судьям в интернете было возбуждено из-за угроз Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Григорий Червонный. Ранее в СКР говорил, что поводом для дела стали угрозы судье Мосгорсуда.

"Да, речь идёт о судье Криворучко. Угрозы связаны с приговором Павлу Устинову", - сказал Червонный.

13 ноября Басманный суд арестовал до 11 января одного из фигурантов этого дела Алексея Вересова. Такое решение приняла судья Юлия Сафина. Ходатайство следствия она рассматривала в закрытом режиме.

Адвокат Вересова Мансур Гильманов уточнил, что его подзащитный обвиняется в публичных призывах к экстремизму: "Да, он обвиняется в призывах сжечь судью Криворучко".

Гильманов обжалует решение об аресте. Он добавил: "В настоящий момент наши позиции расходятся, изначально Вересов признал вину".

Всего в деле трое подозреваемых. Это Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов, показания на которого дал Половец. Их заподозрили в публикации в интернете призывов к экстремизму и угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда (часть 2 статьи 280 и часть 1 статьи 296 УК РФ).

О задержании Вересова и Половца стало известно 11 ноября, про Ерзунова в СКР сообщили 13 ноября.

12 ноября Вересов был допрошен в СКР и признал вину, сообщили в ведомстве.

В минувший вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под госзащиту, сейчас под такой охраной остаются семь судей.

Алексей Криворучко 16 сентября приговорил к трем с половиной годам в колонии общего режима Павла Устинова. Его задержали 3 августа в центре Москвы, обвинили в участии в несогласованной акции и в применении силы к росгвардейцу. Следствие и судья решили, что при задержании Устинов оказал сопротивление и нанес травму бойцу ОМОНа Алексею Лягину, который вывихнул плечо и провел некоторое время в больнице. Прокурор потребовал для него шесть лет колонии. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого.

После этого приговор оспорила Генпрокуратура, которая сочла наказание слишком жестким. В результате Устинов получил условный срок.