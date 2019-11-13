Поиск

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело

Это судья Тверского суда Москвы Алексей Криворучко

Адвокаты назвали судью, из-за угроз которому возбудили уголовное дело
Алексей Вересов во время рассмотрения ходатайства следствия об аресте в Басманном суде
Фото: Максим Григорьев/ТАСС

Москва. 13 ноября. INTERFAX.RU - Уголовное дело об угрозах убийством судьям в интернете было возбуждено из-за угроз Тверского суда Москвы Алексею Криворучко. Об этом "Интерфаксу" сообщил адвокат Григорий Червонный. Ранее в СКР говорил, что поводом для дела стали угрозы судье Мосгорсуда.

"Да, речь идёт о судье Криворучко. Угрозы связаны с приговором Павлу Устинову", - сказал Червонный.

13 ноября Басманный суд арестовал до 11 января одного из фигурантов этого дела Алексея Вересова. Такое решение приняла судья Юлия Сафина. Ходатайство следствия она рассматривала в закрытом режиме.

Адвокат Вересова Мансур Гильманов уточнил, что его подзащитный обвиняется в публичных призывах к экстремизму: "Да, он обвиняется в призывах сжечь судью Криворучко".

Гильманов обжалует решение об аресте. Он добавил: "В настоящий момент наши позиции расходятся, изначально Вересов признал вину".

Всего в деле трое подозреваемых. Это Вересов, Сергей Половец и Евгений Ерзунов, показания на которого дал Половец. Их заподозрили в публикации в интернете призывов к экстремизму и угроз убийством и причинения вреда здоровью в адрес судьи Мосгорсуда (часть 2 статьи 280 и часть 1 статьи 296 УК РФ).

О задержании Вересова и Половца стало известно 11 ноября, про Ерзунова в СКР сообщили 13 ноября.

12 ноября Вересов был допрошен в СКР и признал вину, сообщили в ведомстве.

Дело Павла Устинова

В минувший вторник пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова рассказала, что с начала 2019 года в Москве 16 судей получали угрозы и были взяты под госзащиту, сейчас под такой охраной остаются семь судей.

Алексей Криворучко 16 сентября приговорил к трем с половиной годам в колонии общего режима Павла Устинова. Его задержали 3 августа в центре Москвы, обвинили в участии в несогласованной акции и в применении силы к росгвардейцу. Следствие и судья решили, что при задержании Устинов оказал сопротивление и нанес травму бойцу ОМОНа Алексею Лягину, который вывихнул плечо и провел некоторое время в больнице. Прокурор потребовал для него шесть лет колонии. Криворучко отказался изучить и приобщить к делу записи задержания подсудимого.

После этого приговор оспорила Генпрокуратура, которая сочла наказание слишком жестким. В результате Устинов получил условный срок.

Мосгорсуд СКР Алексей Вересов Сергей Половец Евгений Ерзунов Ульяна Солопова Алексей Криворучко

Новости по теме

Новости
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Историка Соколова уволили из петербургского вуза за "аморальный проступок"

Историка Соколова уволили из петербургского вуза за "аморальный проступок"

Система предупреждения об угрозах нацбезопасности создана в России

Полиция начала проверку сообщений об угрозах сыну Плющенко и Рудковской

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году

Песков счел неуместной дискуссию о ситуации с 31 декабря в этом году
Убийство девушки доцентом СПбГУ

Адвокат арестованного за убийство историка Соколова опроверг слухи о его судимости

Вместо робота FEDOR в космос отправят его "детей"

Замглавы ракетного центра "Роскосмоса" погиб в ДТП под Самарой

Из Москвы в Севастополь весной 2020 года запустят прямой поезд

В Думе пообещали сделать закон о гражданах-иноагентах "максимально избирательным"

В Думе пообещали сделать закон о гражданах-иноагентах "максимально избирательным"

В Челябинской области попытались объяснить, как семье удалось 10 лет скрывать детей

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');