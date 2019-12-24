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Фигуранта дела об угрозах московскому судье оштрафовали на 110 тыс. рублей

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Мещанский суд Москвы приговорил к 110 тыс. рублей штрафа Евгения Ерзунова, фигуранта дела об угрозах федеральному судье Алексею Криворучко, сообщили "Интерфаксу" в суде.

Суд признал Ерзунова виновным по ч. 1 ст. 296 УК РФ (угроза в связи с осуществлением правосудия) и приговорил его к 130 тысячам рублей штрафа. "С учетом времени нахождения Ерзунова под стражей штраф снижен до 110 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

Ерзунов был освобожден в зале суда.

Процесс в отношении Ерзунова проходил в особом порядке - без исследования доказательств, поскольку он признал вину и раскаялся в содеянном. Гособвинение в ходе прений сторон во вторник просило приговорить его к 170 тыс. рублей штрафа.

Как сообщалось, уголовное дело связано с угрозами в твиттере судье столичного Тверского суда Криворучко из-за приговора актеру Павлу Устинову, который вывихнул плечо сотруднику Росгвардии на одной из летних несанкционированных акций протеста в Москве.

Вместе с Ерзуновым по делу было задержано еще три человека: Алексей Вересов, Сергей Половец и Михаил Квасов. О возбуждении дела об угрозах убийством и причинения вреда здоровью судье стало известно в середине ноября. Сначала по этому делу были задержаны Вересов и Половец. Половец признал вину, дал показания на Ерзунова, и после этого Ерзунова задержали во "Внуково", откуда он собирался вылететь за границу. Половца отпустили под подписку о невыезде, Ерзунова арестовали 14 ноября.

Вересова 23 декабря отпустили под подписку о невыезде. По словам адвоката Максима Пашкова, с него также сняли обвинение в призывах к экстремизму.

Евгений Ерзунов Мещанский суд Москва Алексей Криворучко

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