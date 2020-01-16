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Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Мишустину в Думе предложили оставить в правительстве некоторых министров

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что в ходе диалога представителей нижней палаты парламента с кандидатом на пост премьер-министра Михаилом Мишустиным прозвучали предложения оставить некоторых членов нынешнего кабинета министров в новом составе правительства.

"Есть предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных, такие предложения звучат, потому что много достойных людей работает в правительстве, и нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета", - сказал Володин в четверг в ходе пленарного заседания Госдумы.

Ранее сообщалось, что фракции Госдумы на встрече с кандидатом на пост премьер-министра РФ Мишустиным больше всего критиковали Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры.

"Больше всего критики от фракций прозвучало к следующим министерствам и их главам: министерство труда - Топилин (Максим - ИФ), министерство здравоохранения - Скворцова (Вероника - ИФ), министерство культуры - Мединский (Владимир - ИФ), министерство просвещения - Васильева (Ольга - ИФ)", - написала советник спикера Госдумы Анастасия Кашеварова. в своём телеграм-канале в четверг.

Ранее депутат Госдумы Виктор Водолацкий по итогам встречи с Мишустиным во фракции "Единая Россия" сообщил, что кандидат обещает перестановки в правительстве, однако о конкретных изменениях речи не было.

Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
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