Трех сторонников шамана Габышева арестовали за неповиновение полиции

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Якутский городской суд арестовал на трое суток сторонников шамана Александра Габышева - Павла Богачева, Алексея Брылева и Юрия Конюхова. Их признали виновными в неповиновении законному требованию полицейских (статья 19.3 КоАП), сообщила адвокат Ольга Тимофеева.

Еще одного задержанного, Виктора Макерова оштрафовали.

Всех их задержали 22 января для установления личности рядом с квартирой Габышева. Сам шаман закрылся и никого к себе не пустил.

Координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников сообщил агентству, что все постановления Якутского городского суда будут обжалованы, а при необходимости адвокаты дойдут до Европейского суда по правам человека.

На ютьюб-канале Габышева его сторонники рассказали о задержании в видеообращениях.

"В протоколах задержания ребят было написано, примерно, одно и то же - "вел себя агрессивно, ругался нецензурной бранью, отказался показать документы", - рассказывает Евгений Ростокин, известный в окружении Габышева как "Ворон".

Оштрафованный Макеров назвал причину задержания "полнейшей фальсификацией": "Меня и Юру (Конюхова. - ИФ.) увезли в отдел полиции якобы по ориентировке, что мы кого-то избили. Никакого сопротивления не было. Им неприятно, что мы здесь, что ведем какую-то свою деятельность, ведем трансляции на ютьюбе. Полицейские спрашивали, чем мы тут занимаемся, не употребляем ли наркотики или алкоголь. Меня никто не бил, но использовали психологическое давление, угрожали, что если я не уеду отсюда, то они займутся моей девушкой и родителями".

Габышев трижды объявлял, что пойдет пешком до Москвы, чтобы "изгнать Путина" и "восстановить народовластие". В первый раз он вышел в марте 2019 года.. В середине сентября его задержали в Бурятии, вернули в Якутию и отправили на психиатрическую экспертизу. В его отношении было возбуждено уголовное дело о призывах к экстремизму. Его отпустили под подписку о невыезде.

В декабре он сделал вторую попытку, но 10 декабря его снова задержали. В третий раз он собирается начать поход в марте.

Сторонников Габышева неоднократно задерживали.