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Путин назначил Мишустина премьер-министром РФ

Медведев поблагодарил прежнее правительство и пожелал успеха будущему кабмину

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Экс-премьер РФ Дмитрий Медведев назвал правительство, которое возглавлял, командой единомышленников и пожелал новому кабинету успехов в реализации масштабных задач, определенных президентом.

"Все это время правительство работало как одна команда - команда единомышленников, на которых я опирался и которым доверяю", - написал Медведев на своей странице "ВКонтакте".

При этом он согласился, что "новые масштабные задачи, которые президент поставил в своем послании, требуют и новых подходов".

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"Уверен, что правительство, которое будет назначено в ближайшее время, с этим справится. Хочу пожелать ему успеха в работе и реализации всего задуманного", - отметил Медведев, которого президент в четверг назначил на новую должность - заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Медведев подчеркнул, что члены правительства и аппарат правительства, которое он возглавлял, делали "большую работу" и "это, порой, было очень непросто".

"Но мы находили решения, которые помогали нашей стране двигаться вперед, развиваться. Всегда действовали в интересах людей. И нам многое удалось. Большую роль здесь сыграл серьезный опыт и профессионализм членов правительства", - написал экс-премьер, добавив, что "об этом говорил и президент страны".

Дмитрий Медведев

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