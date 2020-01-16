Кудрин назвал главную заслугу Медведева

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Когда Дмитрий Медведев был президентом, он инициировал существенную декриминализацию законодательства, сказал в эфире "России-24" глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал это главной заслугой чиновника, хотя и добавил, что можно было сделать больше. К отставке Медведева с поста премьер-министра Кудрин отнесся "нейтрально".

По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.

"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он больше должен сделать для экономического роста, структурных инвестициональных реформ. Но должен сказать, что были и успехи. Когда он был президентом, он внес изменения в законодательство и существенно провел декриминализацию законодательства", - сказал он.

Он напомнил, что в 2008 году, когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000. "Целый ряд уголовных наказаний был переведен в административные. Это существенное смягчение, которое нужно прямо отнести к его заслугам", - сказал Кудрин.

Алексей Кудрин руководил Минфином почти 11 лет, но в сентябре 2011 года тогдашний президент Медведев его уволил после того, как министр узнал, что тот снова возглавит правительство, и заявил, что не сможет с ним больше работать. Ранее он выражал несогласие с экономической политикой Медведева, особенно в части расходов на оборону.

Медведев ушел в отставку 15 января 2020 года, после того, как президент Владимир Путин анонсировал изменение Конституции и перераспределение властных полномочий.

"Мне трудно прокомментировать это. Я абсолютно нейтрально к этому отношусь. Мы с Медведевым после тех событий давно уже сели за стол переговоров, перевернули эту страницу. Никто из нас не испытывает какую-то обиду друг к другу. Так что об этом мне кажется, говорить не стоит", - сказал Кудрин.

Он также сказал, что в новое правительство его не приглашали и он останется председателем Счетной палаты, которую возглавляет уже полтора года.