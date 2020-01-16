Поиск
ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

Кудрин назвал главную заслугу Медведева

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Когда Дмитрий Медведев был президентом, он инициировал существенную декриминализацию законодательства, сказал в эфире "России-24" глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Он назвал это главной заслугой чиновника, хотя и добавил, что можно было сделать больше. К отставке Медведева с поста премьер-министра Кудрин отнесся "нейтрально".

Новое правительство

По мнению Кудрина, на посту президента Медведев должен был больше сделать для развития судебной системы.

"Будучи на посту председателя правительства, я думал, что он больше должен сделать для экономического роста, структурных инвестициональных реформ. Но должен сказать, что были и успехи. Когда он был президентом, он внес изменения в законодательство и существенно провел декриминализацию законодательства", - сказал он.

Он напомнил, что в 2008 году, когда Медведев стал президентом, в местах лишения свободы находилось около миллиона человек. К окончанию его президентского срока их оставалось около 600 000. "Целый ряд уголовных наказаний был переведен в административные. Это существенное смягчение, которое нужно прямо отнести к его заслугам", - сказал Кудрин.

Алексей Кудрин руководил Минфином почти 11 лет, но в сентябре 2011 года тогдашний президент Медведев его уволил после того, как министр узнал, что тот снова возглавит правительство, и заявил, что не сможет с ним больше работать. Ранее он выражал несогласие с экономической политикой Медведева, особенно в части расходов на оборону.

Медведев ушел в отставку 15 января 2020 года, после того, как президент Владимир Путин анонсировал изменение Конституции и перераспределение властных полномочий.

"Мне трудно прокомментировать это. Я абсолютно нейтрально к этому отношусь. Мы с Медведевым после тех событий давно уже сели за стол переговоров, перевернули эту страницу. Никто из нас не испытывает какую-то обиду друг к другу. Так что об этом мне кажется, говорить не стоит", - сказал Кудрин.

Он также сказал, что в новое правительство его не приглашали и он останется председателем Счетной палаты, которую возглавляет уже полтора года.

Алексей Кудрин Владимир Путин Дмитрий Медведев правительство Минфин Счетная палата

Новости по теме

Новости

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером
Новое правительство

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Новый посол США Джон Салливан прибыл в Москву

Возможной причиной инцидента с SSJ-100 в "Домодедово" назвали ошибку экипажа

Медведев поблагодарил прежнее правительство и пожелал успеха будущему кабмину

Новое правительство

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ

Путин назначил Мишустина председателем правительства РФ
Новое правительство

Путин назначил Медведева зампредом Совета безопасности

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"

SSJ-100 "ИрАэро" экстренно сел на недостроенную полосу "Домодедово"
Новое правительство

Мишустин заявил, что будущий состав правительства станет понятен в ближайшие дни

Новое правительство

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');