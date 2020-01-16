Кудрина не приглашали в новый состав правительства России

Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что не получал предложения войти в состав нового правительства.

"Я сейчас взял обязательство перед президентом по Счетной палате. Пока что прошло полтора года. И пока, мне кажется, я должен в Счетной палате поработать", - добавил Кудрин.

"Я не чувствую себя оторванным от острых проблем. Вы видели мое выступление на Совете (при президенте) по стратегическому развитию. И те предложения, которые мы сформулировали, вошли в перечень поручений президента. В целом меня устраивает такая модель работы", - заключил глава Счетной палаты.

Кудрин выразил мнение, что состав правительства России в основном сохранится. "Я не ожидаю существенного обновления. Это правительство достаточно молодое, и за исключением, может быть, нескольких случаев в основном я предполагаю, оно сохранится", - сказал он.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении премьер-министром РФ Михаила Мишустина, который получил поддержку Госдумы. Мишустин заявил, что состав нового правительства будет понятен в ближайшие дни.

Накануне правительство РФ во главе с Дмитрием Медведевым ушло в отставку на фоне выступления Путина с посланием Федеральному собранию, в ходе которого он озвучил предложения по изменению Конституции.