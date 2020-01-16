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Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Мишустин заявил, что будущий состав правительства станет понятен в ближайшие дни

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин планирует в ближайшее время предоставить президенту список министров, которые бы могли войти в новый состав правительства.

Он заявил журналистам, что понимание того, кто войдет в новый состав кабинета министров, "возникнет в ближайшие дни".

"Мы консультировались со всеми фракциями. Как только оно (понимание - ИФ) появится, мы об этом скажем", - сказал Мишустин.

Он добавил, что благодарен президенту за оказанное доверие и депутатам Госдумы - за детальную проработку всех вопросов в ходе консультаций в четверг.

"Говорили о направлениях работы правительства, говорили о послании, как его можно реализовывать. Думаю, что в ближайшее время, как только мы определимся с основными элементами нашей работы, обязательно об этом расскажем", - сказал Мишустин.

Ранее в четверг спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что депутаты предложили Мишустину оставить некоторых членов нынешнего кабинета министров в новом составе правительства.

Глава фракции "единороссов" Сергей Неверов на пленарном заседании попросил Мишустина учесть позитивную оценку работы заместителей председателя правительства Татьяны Голиковой, Дмитрия Козака и Алексея Гордеева. Неверов также отметил заслуги министра сельского хозяйства Дмитрия Патрушева.

Депутаты Госдумы одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром. За него проголосовали 383 человека, 41 воздержался, голосов "против" не было.

Кандидатуру Мишустина накануне внес в Госдуму президент РФ Владимир Путин после того, как правительство приняло решение об уходе в отставку.

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