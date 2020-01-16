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Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром

Депутаты одобрили назначение Мишустина премьер-министром
Руководитель Федеральной налоговой службы, кандидат на пост премьер-министра РФ Михаил Мишустин
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы одобрили назначение Михаила Мишустина премьер-министром, проголосовавших против не было, 383 парламентария проголосовали "за".

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41 депутат воздержался. Ранее о планах не голосовать за эту кандидатуру заявлял лидер думских коммунистов Геннадий Зюганов.

12 депутатов в заседании не участвовали, поскольку в это время участвовали во встрече рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию, рассказал перед голосованием спикер Вячеслав Володин. Он попросил собравшихся не голосовать за них.

После голосования Мишустин пообещал в ближайшее время представить президенту список кандидатов в министры.

Ранее в четверг Мишустин встречался с думскими фракциями, а затем выступил на пленарном заседании и рассказал о своих планах и ответил на их вопросы. Чиновника представил депутатам полпред президента в Госдуме Гарри Минх.

В числе приоритетов будущего правительства назвал восстановление доверия бизнеса к государству, создание адресной системы социальной помощи через единую базу доходов домохозяйств, поддержку оборонной промышленности. "Майские указы" президента он назвал обязательными к исполнению. Средства нацпроектов, по его мнению, должны идти на промышленность и машиностроение, на помощь усилиям ЦБ по привлечению инвестиций через длинные деньги, на повышение производительности труда и развитие малого бизнеса.

В ходе консультаций с Мишустиным депутаты пожаловались на Минтруд, Минздрав, Минпросвещения и Минкультуры и их руководителей. Они также рекомендовали ему сохранить в правительстве некоторых чиновников.

Правительство в момент отставки

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Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявляет об отставке правительства в действующем составеВице-премьер РФ - полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий ТрутневМинистр культуры РФ Владимир Мединский и министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров (слева направо)Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Константин НосковПремьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин во время встречи с членами правительства РФВице-премьер РФ Виталий МуткоВице-премьер РФ Юрий Борисов и вице-премьер РФ - руководитель аппарата правительства Константин Чуйченко (слева направо)Президент России Владимир Путин перед встречей с членами правительства РФ
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев и президент России Владимир Путин в Доме правительства РФ
Хроника 15 – 16 января 2020 годаНовое правительство
Михаил Мишустин ФНС Госдума Владимир Путин Гарри Минх

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