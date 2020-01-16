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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 17:59

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером

"Ведомости" предсказали назначение Андрея Белоусова первым вице-премьером
Помощник президента РФ Андрей Белоусов
Фото: Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Первым заместителем премьер-министра Михаила Мишустина может стать помощник президента Андрей Белоусов, сообщили "Ведомостям" три федеральных чиновника.

Новое правительство

В правительстве Дмитрия Медведева вице-премьер был один - глава Минфина Антон Силуанов.

Белоусов стал помощником президента по экономике в июне 2013 года, до этого он год руководил Министерством экономического развития. В правительстве Владимира Путина он возглавлял департамент экономики и финансов аппарата кабмина.

С 2000 по 2006 год он был руководителем Центра экономического анализа и краткосрочного прогнозирования, а затем два года был заместителем министра экономического развития и торговли по макроэкономике (министерство возглавлял Герман Греф).

В августе 2018 года СМИ узнали, что Белоусов написал Путину письмо с предложением изъять у 14 металлургических, химических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей "сверхдоходов" и направить эти средства на исполнение майских указов. Перечень компаний также стал известен и был опубликован. После этого девять попавших в него публичных компаний потеряли около 400 млрд рублей капитализации. Год спустя Белоусов сказал, что документ передали журналистам бизнесмены и что его неправильно поняли.

Правительство Дмитрия Медведева подало в отставку 15 января после того, как президент в послании Федеральному собранию предложил внести поправки в Конституцию, затрагивающие перераспределение полномочий между ветвями власти. 16 января премьер-министром был назначен бывший руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

Андрей Белоусов Владимир Путин правительство

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