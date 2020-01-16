Петербург предъявляет претензии к "Метрострою" по поводу протечек на новых станциях

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Протечки на новых станциях петербургского метро Фрунзенского радиуса возникают из-за особенностей грунтов, которые не позволяют достичь полной гидроизоляции объектов, отмечают власти Санкт-Петербурга; губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в связи с протечками власти Северной столицы предъявляют претензии строительной компании "Метрострой".

Беглов, выступая в четверг на координационном совете по муниципальному самоуправлению, признал, что с новыми станциями "есть определенные проблемы". "Кто бы что ни говорил, а нам удалось запустить три станции метро и депо. Со станциями есть определенные проблемы, но с теми станциями, которые у нас находятся не на глубоком заложении, а на более поверхностном. К сожалению, грунты "играют", есть определенные протечки. Но, я думаю, что это не так страшно, как если бы вообще не было станций метро. С протечками боремся, предъявляем претензии к "Метрострою", - сказал он.

Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе городского комитета по развитию транспортной инфраструктуры (КРТИ), на всех объектах, расположенных под землей (не только на объектах метрополитена), могут время от времени возникать протечки, что обусловлено геологическими условиями Петербурга.

"Как известно, верхний слой крайне неустойчив, в нем преобладает водонасыщенные грунты. Для строительства вестибюлей и пешеходных переходов новых станций применяются такие технологии, как стена в грунте, струйная цементация. Конструкции станции в обязательном порядке гидроизолируются специальными материалами. Кроме того, в местах стыков конструкций дополнительно применяется нагнетание. Технологии сегодняшнего дня достаточно прогрессивны и применяются во всем мире, однако полной гидроизоляции объекта никому еще достичь не удалось", - отметили в комитете.

В КРТИ добавили, что для устранения протечек "Метрострой" в рамках гарантии использует составы с гидроизоляционными свойствами, которые локально нагнетаются в места, где протекает вода.

Три новые станции метро Фрунзенского радиуса планировалось ввести в строй 5 сентября, однако за полчаса до запланированной церемонии губернатор принял решение отложить ввод станций в эксплуатацию из-за технических недочетов. Станции были открыты 3 октября, в этот же день на станции "Дунайская" начались протечки, которые в Смольном объяснили халатностью при уборке станции: сотрудники клининговой компании якобы слили воду в непредназначенное место.

Протечки на станции периодически возникают до сих пор.