На станции петербургского метро "Дунайская" в день открытия протек потолок

Сегодня Беглов второй раз за месяц торжественно открыл три новые станции Фрунзенского радиуса метро

Станция "Дунайская" в день открытия Фото: Роман Пименов/ТАСС

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В вестибюле новой станции метро Петербурга "Дунайская" обнаружена протечка дождевой воды, опасности она не представляет, станция работает в нормальном режиме, заявила пресс-секретарь ГУП "Петербургский метрополитен" Юлия Шавель "Интерфаксу" в четверг.

"Если было бы опасно, то мы бы ее закрыли. Если она работает - значит, не опасно", - подчеркнула Шавель, уточнив, что просмотрела видеозапись с протечкой крыши вестибюля.

По ее словам, специалисты проведут осмотр вестибюля ночью, подробное разбирательство начнется в рабочее время в пятницу.

Ранее житель Петербурга опубликовал в соцсетях видео с только что открытой станции метро "Дунайская". На записи, сделанной во время дождя, с потолка вестибюля вода потоками течет на эскалатор.

Ради участия в церемонии открытия трёх новых станций 3 октября губернатор Петербурга Александр Беглов прервал свой плановый отпуск. Он подчеркнул, что за месяц технической работы все выявленные недочёты были устранены, объект полностью готов к эксплуатации и безопасен. Позже в пресс-службе метрополитена сообщили, что на новых станциях пока нет мобильной связи, и когда она появится, неизвестно.

Беглов открыл три новых станции в начале сентября, за несколько дней до выборов главы города, но пассажиров на них не пустили из соображений безопасности.

Первоначально сдать эти станции должны были в декабре 2017 года. Затем сроки перенесли на год. В апреле 2019 года Беглов говорил, что от строителей жестко потребовали сдать все три объекта к 1 сентября. При этом 5 сентября он заявил, что жестких сроков перед строителями никогда не ставили.