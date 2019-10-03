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Беглов второй раз за месяц открыл три новые станции петербургского метро

Их первое открытие состоялось 5 сентября, но тогда станции признали небезопасными для пассажиров и снова закрыли

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - В Петербурге три новые станции Фрунзенского радиуса метро торжественно открыли для пассажиров. Губернатор Александр Беглов открывал их 5 сентября, но тогда их использование признали небезопасным для людей и решили продолжить проверки всех систем.

1 октября Ростехнадзор выдал разрешение на эксплуатацию станций "Проспект Славы", "Дунайская" и "Шушары" ("Южная"). 3 октября Беглов провел новую церемонию открытия на "Проспекте Славы".

"5 сентября мы запустили в тестовом режиме и правильно сделали, потому что за этот месяц мы смогли узнать, какие сложности есть и что нужно исправить", - объяснил губернатор.

Новые станции он назвал "долгожданными" и отметил, что с ними "было много проблем". Сейчас, по его словам, они не только красивы, но и безопасны, а также приспособлены "как для людей в возрасте, так и для наших малышей".

Беглов пообещал больше не вводить ни одного объекта, если у властей будут какие-либо сомнения в их безопасности.

Ради участия в церемонии губернатор прервал двухнедельный отпуск.

1 октября корреспондент "Интерфакса" пытался выяснить дату запуска новых станций, но ни в руководстве метрополитена, ни в Смольном ему не смогли дать ответ.

Александр Беглов Владимир Гарюгин Петербург метрополитен Вячеслав Макаров

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