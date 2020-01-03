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Два землетрясения за утро произошли у берегов Камчатки

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Сейсмологи зарегистрировали два землетрясения, произошедшие в пятницу утром у западного и восточного побережий Камчатки, сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Камчатском филиале Единой Геофизической службы РАН.

"Наиболее сильное из землетрясений магнитудой 4,5 зарегистрировано в пятницу в 11:11 по местному времени (2:11 мск) в Охотском море. Его очаг залегал на глубине 21 км, эпицентр находился в 79 км западнее административного центра Корякского округа - пгт Палана", - сказал представитель РАН.

За час до этого в тихом океане на глубине 59 км произошло землетрясение магнитудой 3,8. Его эпицентр находился в 198 км северо-восточнее села Никольское, расположенного на одном из Командорских островов - острове Беринга.

В свою очередь в главном управлении МЧС России по Камчатскому краю агентству сообщили, что оба землетрясения в населенных пунктах региона не ощущались.

"Пострадавших и разрушений в результате землетрясений нет. Угроза цунами не объявлялась", - сказал представитель МЧС.

Камчатка землетрясение

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