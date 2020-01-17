Прокуратура назвала причину пожара на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - Нарушение правил пожарной безопасности при хранении тары для упаковки продукции стало причиной крупного пожара на находившейся в Тихом океане плавбазе "Петр Житников", который произошел осенью 2019 года, сообщила в пятницу Дальневосточная транспортная прокуратура.

"В ходе проверки установлено, что вопреки правилам пожарной безопасности на судах гофротара для упаковки готовой продукции хранилась в неприспособленном для этих целей помещении, что привело к возгоранию в крабовом цехе, когда судно находилось в акватории Тихого океана неподалеку от острова Итуруп Сахалинской области", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Компания -судовладелец АО "Холдинговая компания "Дальморепродукт" после прокурорского представления устранила нарушения.

Кроме того, по постановлению прокурора капитан-директор плавзавода оштрафован за нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте (ст. 11.16 КоАП РФ).

Старший помощник Дальневосточного транспортного прокурора Валентина Глазова сообщила агентству "Интерфакс -Дальний Восток", что сумма штрафа составила 4 тыс руб., это максимальный размер, установленный для должностного лица.

Также прокуратура в ходе проверки выявила недостатки при реализации полномочий сотрудниками служб капитанов морских портов, несоблюдение требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов.

"Например, капитан морского порта Находка при осмотре плавбазы "Петр Житников" несоблюдение требований пожарной безопасности не выявил. Капитан морского порта Владивосток, несмотря на установление нарушений требований пожарной безопасности на судах, дела об административных правонарушениях не возбуждал", - говорится в сообщении.

Капитанам морских портов Находка и Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" внесены представления, по результатам которых с инспекторами государственного портового контроля проведены занятия по порядку осмотра судов и составления протоколов об административных правонарушениях.

За ненадлежащий надзор заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства.

Для устранения нарушений с инспекторским составом проведены совещания, на основании произошедших аварийных случаев с рыбопромысловыми судами в Дальневосточную транспортную прокуратуру направлены заявления о проведении внеплановых выездных проверок, которые согласованы.

Дальневосточная транспортная прокуратура также контролирует результаты процессуальной проверки следственных органов по факту пожара по признакам преступления ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта) и ст. 168 УК РФ (уничтожение или повреждение имущества по неосторожности).

Как сообщалось, в ночь на 24 сентября 2019 года в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тары в консервном цехе, люди не пострадали.

В ходе спасательной операции эвакуирован 361 человек. Пожар на судне ликвидировали почти 7 суток, затем судно направилось в Приморье на ремонт.