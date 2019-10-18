Против капитана плавбазы "Петр Житников" возбудили административное дело

Пожар на плавучем заводе тушили почти неделю

Москва. 18 октября. INTERFAX.RU - Дальневосточная транспортная прокуратура выявила ряд нарушений в ходе проверки по факту пожара на плавбазе "Петр Житников" возле Курильских островов, произошедшего в конце сентября, сообщили в ведомстве в пятницу.

"В отношении капитана-директора плавзавода "Петр Житников" возбуждено дело об административном правонарушении по ст. 11.16 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности на морском транспорте)", - говорится в сообщении.

Также по результатам проверки было вынесено представление судовладельцу - генеральному директору АО ХК "Дальморепродукт".

Прокуратура выявила недостатки при выполнении полномочий сотрудниками служб капитанов морских портов, несоблюдение требований пожарной безопасности, безопасности мореплавания при первоначальном оповещении капитаном судна уполномоченных органов.

Капитанам морских портов Находка и Владивосток ФГБУ "Администрация морских портов Приморского края и Восточной Арктики" внесены представления, которые находятся на рассмотрении.

За ненадлежащий надзор заместитель Дальневосточного транспортного прокурора внес представления руководителям Сахалино-Курильского и Приморского территориальных управлений Росрыболовства.

Прокуратура отмечает, что не выявила нарушений при организации спасательной операции.

В ночь на 24 сентября в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" произошло возгорание тары в консервном цехе. Пострадавших нет.

В ходе спасательной операции эвакуирован 361 человек. С 25 по 27 сентября люди чартерными авиарейсами за счет судовладельца были доставлены во Владивосток. Пожар на плавбазе ликвидировали почти семь суток, затем судно направилось в Приморье на ремонт.