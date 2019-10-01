Пожар на плавбазе "Петр Житников" вблизи Южных Курил ликвидирован

Москва. 1 октября. INTERFAX.RU - Пожар на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане возле Итурупа (Южные Курилы Сахалинской области) ликвидирован, судно готовят к переходу на ремонт, сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" во вторник.

"Пожар ликвидирован. Плавбаза готовится к переходу", - сказал собеседник.

По его словам, в какой порт пойдет плавбаза на ремонт и пойдет своим ходом или на буксире, сейчас решает судовладелец. Ранее предполагалось, что судно на ремонт планируется доставить в Находку Приморского края.

Как сообщалось, в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. Пострадавших нет. С плавбазы из 420 человек эвакуировали 361 человека, остальные в качестве аварийной партии остались на судне для ликвидации пожара.

По соглашению "Дальморепродукт" с авиакомпанией Аврора", весь эвакуированный экипаж плавбазы на прошлой неделе чартерными рейсами вывезли из Южно-Курильска (о. Кунашир, Южные Курилы) во Владивосток.

В ликвидации пожара были задействованы спасательные суда "Преданный", "Атлас" и "Сибирский", рыболовецкое судно "Чемпион", а также аварийная партия "Петра Житникова".

Плавбаза предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир. Судовладелец - приморская компания "Дальморепродукт".