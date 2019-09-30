Загоревшуюся неделю назад плавбазу "Петр Житников" до сих пор не потушили

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Седьмые сутки продолжают тушить пожар на плавбазе "Петр Житников" в Тихом океане возле острова Итуруп (Южные Курилы Сахалинской области), сообщили агентству "Интерфакс" в морском спасательном координационном центре "Южно-Сахалинск" в понедельник.

"Пожар локализован в верхних помещениях. Осталась судовая кладовая, охлаждают ее пока, к обеду собираются провести там разведку. В консервном цехе возгораний уже нет, задымленности - тоже нет. Откачивают воду, где она скопилась в результате охлаждения смежных переборок", - рассказал собеседник агентства.

В ликвидации пожара задействованы спасательные суда "Преданный", "Атлас" и "Сибирский", рыболовецкое судно "Чемпион", а также аварийная партия "Петра Житникова".

Как сообщалось, в акватории Тихого океана, в 48 км к юго-востоку от острова Итуруп на плавбазе "Петр Житников" в ночь на 24 сентября произошло возгорание тары в консервном цехе. Никто не пострадал. С плавбазы из 420 человек эвакуировали 361 человека, остальные в составе аварийной партии остались на судне тушить пожар.

По соглашению "Дальморепродукта" с авиакомпанией Аврора", весь эвакуированный экипаж плавбазы на прошлой неделе чартерными рейсами вывезли из Южно-Курильска во Владивосток.

Плавбаза "Петр Житников" предназначена для приема краба и рыбы-сырца и их переработки на консервы, пресервы, мороженую продукцию, рыбную и крабовую муку, жир. Судовладелец - приморская компания "Дальморепродукт".