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ХроникаНовое правительствоОбновлено в 22:35

ВЦИОМ заметил повышение рейтинга Путина после послания Федеральному собранию

Москва. 17 января. INTERFAX.RU - После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Данные за 16-е число (января): 67% одобрили работу Путина на посту президента. Днем раньше было 64%", - сказал Федоров на пресс-конференции в пятницу, представляя результаты исследования ВЦИОМ, посвященного посланию президента. Он добавил, что доля негативно оценивающих деятельность главы государства, снизилась с 27% до 24%.

По данным опроса, 49% респондентов считают, что президент был убедителен, выступая в ходе послания, противоположной точки зрения придерживаются 8% опрошенных, отметил Федоров.

"В целом больше половины опрошенных, около 60%, полагают, что выступление было интересным", - сказал глава ВЦИОМ, отметив, что противоположной точки зрения придерживаются 8% респондентов.

"30% сказали, что послание произвело на них полностью положительное впечатление, 51% - скорее положительное. Как видим, четыре пятых (населения России - ИФ) позитивно впечатлило послание", - сказал Федоров.

По его словам, 14% участников опроса придерживаются противоположного мнения.

Опрос был проведен среди 1600 респондентов в возрасте от 18 лет.

Путин выступил с посланием Федеральному собранию в среду, 15 января. В ходе выступления президент предложил внести пакет поправок в Конституцию, а перед этим вынести эти изменения на "всенародное голосование".

Валерий Федоров ВЦИОМ Владимир Путин Федеральное Собрание

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